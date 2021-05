Horizon Forbidden West et Far Cry 6 dévoilent leur gameplay

La suite de Horizon : Zero Dawn et le sixième opus de la franchise d’Ubisoft ont bénéficié de nouveaux contenus vidéo cette semaine, histoire de teaser les joueurs avant leur sortie.

Le retour d’Aloy

L’héroïne du studio Guerrilla Games fera son grand retour sur PlayStation dans une aventure qui s’annonce à couper le souffle. Pendant près de quinze minutes, le studio a impressionné avec des images du jeu tournant sur PlayStation 5.

" Horizon Forbidden West se déroule six mois après les événements de Horizon Zero Dawn. Aloy, une chasseuse de machines, part enquêter sur un mystérieux et redoutable fléau qui frappe dans l’ouest. Dans ces terres inconnues, elle rencontrera d’étranges nouvelles tribus, et devra faire face à des machines plus mortelles que jamais ", explique Ben McCaw, directeur narratif chez Guerrilla Games. " Aux côtés de vieux amis et de nouveaux compagnons, il lui faudra survivre à ce monde hostileafin de trouver les réponses nécessaires pour sauver toute vie sur Terre. "

Entre les sublimes décors (notamment sous-marins) et le bestiaire très atypique de l’univers, Forbidden West a su nous mettre l’eau à la bouche. Seules ombres au tableau : la date de sortie, toujours inconnue à ce stade. Ainsi que la version PlayStation 4, que Sony n’a pas montrée, mais qui reste de souffrir en comparaison avec la version next-gen.