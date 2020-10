HomePod Mini, MagSafe Charger : toutes les autres annonces d’Apple

Si la Keynote d’Apple était focalisée sur les quatre nouveaux modèles d’iPhone, la marque à la pomme a malgré tout annoncé deux autres petites nouveautés.

HomePod Mini

L’enceinte connectée d’Apple connaît enfin une nouvelle version, plus compacte, trois ans après la présentation du premier modèle. L’enceinte, qui avait fuité en ligne quelques heures avant la présentation, est plus ronde que le HomePod original et propose un son à 360° alimenté par la puce S5 d’Apple. Le HomePod Mini est également capable de former un système stéréo si plusieurs enceintes sont présentes dans une pièce. Enfin, Apple promet une intégration avec la puce U1 qui offrira une meilleure utilisation avec l’iPhone et d’autres produits Apple.