HMD présente le Nokia 9 PureView et ses cinq capteurs photo

D'un côté, il y a les constructeurs qui s'affrontent sur le terrain du téléphone pliable. Et de l'autre, ceux qui veulent caser le plus de capteurs photo sur un smartphone.

Et à ce petit jeu, c'est pour l'instant Nokia qui est le grand vainqueur. Le nouveau Nokia 9 PureView, développé par HMD Global, possède pas moins de cinq capteurs Zeiss au dos de l'appareil. Deux d'entre eux sont des capteurs couleur de 12 MP, les trois autres sont des capteurs achromatiques, ce qui permettrait de capturer plus de details (notamment au niveau de la lumière et de la profondeur).

Disposés en hexagone, les capteurs disposent d'une ouverture à f/1,8 et peuvent également compter sur un flash et un autofocus laser. Selon le constructeur, le Nokia 9 PureView pourrait capter dix fois plus de lumière qu'un capteur unique.