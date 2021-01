Hitman 3 : les missions de l’Agent 47 se déclineront en réalité virtuelle

IO Interactive a dévoilé une nouvelle bande-annonce, détaillant le mode VR qui accompagnera les troisièmes aventures de l’Agent 47 . Comme pour le reste de la franchise, il sera question d’éliminer des cibles le plus discrètement possible.

D’après les premières images, cette version se révèle être une excellente idée, parfaitement adaptée à l’univers du jeu. Évidemment, il faudra attendre le 20 janvier pour s’assurer que ça soit vraiment le cas.

Hitman 3, qui amènera notamment les joueurs à Dubai, sera disponible sur PlayStation 4 et 5, Xbox One, Xbox Series X, PC (via l’Epic Games Store), Google Stadia et Nintendo Switch (en streaming). La version VR sera quant à elle réservée à la PlayStation 4 et 5 (à condition de posséder l’adaptateur offert par Sony).