Hitman 3 : jouez à la première mission gratuitement

La mission débute avec l'agent 47 littéralement au sommet du monde. “Sautez depuis le plus haut bâtiment du monde et découvrez les paysages à couper le souffle avant de chasser vos objectifs. Explorez les étages supérieurs de ce bâtiment exquis - à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, complétez vos objectifs, puis préparez votre évasion . Bienvenue dans le monde de l'assassinat.”

D’autres contenus à venir

Comme l’explique le développeur, la sortie de Hitman 3 Free Starter Pack n’est qu’un début. “Avec le temps, nous allons ajouter plus de contenus gratuits provenant du Monde de l’Assassinat, pendant une durée limitée. Que ce soit une mission entière ou des cibles temporaires, il y aura toujours des défis à relever.”

Lire aussi : Need for Speed, Watch Dogs, Astro Bot : découvrez la longue liste de jeux gratuits à récupérer pour affronter le 3e confinement

À commencer par la première mission de Hitman 2, baptisée “Nightcall”, qui est également présente dans cette démo. Enfin, sachez que si vous possédez déjà Hitman 1 et2, vous pourrez importer votre progression dans ce Starter Pack.

Hitman 3 et sa démo sont disponibles sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC (via l’Epic Games Store).