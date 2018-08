Hitman 2 : Toutes les missions du premier volet seront rejouables

Bonne nouvelle pour tous les fans de la série Hitman. Le deuxième volet des aventures de l’agent 47, désormais distribué par WB Games mais toujours développé par IO Interactive, proposera l’intégralité du premier volet dans un DLC.

Et si vous aviez déjà craqué pour les six épisodes d’Hitman premier du nom, sortis en 2016, ce DLC sera gratuit. Vous pourrez donc revisiter les missions qui se déroulent à Paris, Sapienza, Marrakech, Bangkok, Colorado et Hokkaido. Et la rejouablité sera également de la partie puisqu’elles bénéficieront des avancées apportées par Hitman 2, à savoir une meilleure intelligence artificielle lors des combats, un nouveau système de progression, de nouveaux outils (grenades, fléchettes tranquillisantes), une utilisation plus poussée des miroirs et la possibilité de se cacher dans des hautes herbes ou au milieu d’une foule.

Le DLC, baptisé Un monde d’Assassinants, sera évidemment proposé aux nouveaux joueurs, mais Warner n’a pas communiqué de prix pour l’instant. Quoi qu’il en soit, Hitman 2 sera disponible sur PC, Xbox One et PlayStation 4 le 14 novembre prochain. Le jeu se découpera lui aussi en épisodes, mais la distribution se fera en une seule fois. Retrouvez ci-dessous la bande-annonce des épisodes de Hitman 1, ainsi que la bande-annonce de Hitman 2.