”Hey Spotify” : le service de streaming se dote d’un assistant vocal

Après Alexa, Siri ou le Google Assistant, voici venir la version de Spotify, qui répond tout simplement à la commande “Hey Spotify.” Un assistant limité Évidemment, Spotify n’étant qu’une “simple” application, l’assistant n’est pas disponible une fois celle-ci refermée. Autrement dit, il faudra impérativement que l’application soit active pour que vos requêtes soient prises en compte. Lire aussi : Spotify se lance dans les livres audio Mais pour le géant suédois du streaming, c’est une façon de se détacher petit à petit de Google et d’Apple, qui avec le Play Store et l’App Store, hébergent l’application. Ainsi qu’Amazon, via l’omniprésence de son assistant Alexa.

Un lien avec le “Car Thing” ? L’arrivée (non officielle pour l’instant) de l’assistant coïncide avec la découverte, au sein du code de l’application, de nouvelles images du Car Thing. Lire aussi : Spotify s'invite dans votre voiture avec un premier produit, le Car Thing Annoncé en 2019, le Car Thing (littéralement : truc pour la voiture) est un objet qui se branche à un allume-cigare et se connecte en Bluetooth à la voiture et au smartphone de l'utilisateur, et peut être contrôlé par une commande vocale : le fameux “Hey Spotify.”

4 images © Steve Moser © Steve Moser © Steve Moser