Hay s'associe avec Sonos pour une collection d'enceintes

A l'occasion du Salon du meuble de Milan, qui se tient dans la ville du même nom jusqu'au 22 avril, la maison d'édition danoise Hay collabore avec Sonos, spécialisé pour l'audio à la maison, le temps d'une collection.

Finie l'enceinte que l'on cache : désormais elle se montre au grand jour, et encore plus si c'est l'une des plus appréciées des maisons d'édition danoises qui se charge du design. C'est dans le cadre du Palazzo Clerici à Milan, à l'occasion du Salon du meuble, que Hay a présenté sa toute nouvelle l'enceinte intelligente "Sonos One".

Si Sonos nous a habitué aux couleurs sobres comme le noir ou le blanc, elle s'offre une petite folie et habille ses nouvelles enceintes de rouge, de vert ou encore de jaune.

"Pour moi, la couleur est l'un des outils les plus importants dans le processus de conception, et il était très important de ne pas se contenter de créer une gamme de couleur agréable à l'œil. (...) Ces enceintes méritent d'être considérées au même titre que le mobilier : des objets solides et indépendants qui peuvent se fondre ou se démarquer, des accessoires fonctionnels pour n'importe quelle pièce qui répondent à des besoins et à des espaces différents", explique Mette Hay, cofondatrice de HAY.

La collection sera disponible à partir de septembre prochain sur le site sonos.com et dans les boutiques de New York, de Londres et de Berlin ainsi que dans la Hay House de Copenhague.