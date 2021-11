Harry Potter : quelles sont les chansons les plus écoutées par les fans des différentes maisons ?

Selon les résultats d’écoute révélés par Spotify, les maisons Serpentard et Serdaigle consacrent la chanteuse Billie Eilish et le groupe de rock The Neighbourhood, tandis que Gryffondor et Poufsouffle se tournent vers Harry Styles.

“Serpentard remporte le match de la maison de Poudlard avec le plus grand nombre de playlists générées par les utilisateurs du monde entier… avec trois fois plus de playlists que Poufsouffle, le second. Serdaigle et Gryffondor arrivent respectivement en troisième et quatrième position”, déclare le service de streaming.

Enfin, sachez que Runaway de AURORA est la chanson la plus associée à Poudlard, suivi de Welcome Home, Son de Radical Face et Arcade de Duncan Laurence. Quant à la chanson de la bande originale du film Harry Potter la plus diffusée de tous les temps sur la plateforme au niveau mondial, il s’agit de Hedwig’s Theme de John Williams. Elle est tirée de la bande originale du film Harry Potter à l'école des sorciers.