Halte aux bourdes sous Google Assistant

En cas de maladresse, il est désormais possible d’annuler une requête réalisée via l’assistant intelligent de Google à l’aide d’une simple commande vocale.

La page d’aide à Google Assistant a été mise à jour et révèle qu’il est désormais possible d’effacer sa dernière commande vocale par le simple message "Hey Google, that wasn’t for you" ("Ok Google, ce n’était pas pour toi"). De cette manière, Google Assistant ne pourra pas garder en mémoire certaines requêtes ou informations données par accident.

Pour rappel, il est déjà possible de supprimer l’activité passée liée à l’assistant par les commandes vocales "Hey Google, delete my last conversation" ("OK Google, supprime ma dernière conversation"), "Hey Google, delete today’s activity" ("OK Google, supprime mon activité d’aujourd’hui") et "Hey Google, delete this week’s activity" ("OK Google, supprimer mon activité de la semaine").

Toutefois, dans un souci d’efficacité, il est conseillé de conserver tout son historique dans Google Assistant car il participe grandement à la qualité des résultats fournis.