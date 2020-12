Halo Infinite est désormais prévu pour l’automne 2021

Le jeu, initialement prévu pour accompagner le lancement de la Xbox Series X et Series S, avait été repoussé à 2021. Sur son blog, le développeur 343 Industries a désormais précisé cette fenêtre de sortie.

Sur le site du jeu, Joseph Staten, directeur créatif de Infinite, explique avoir “passé les quatre derniers mois à me replonger dans l'univers de Halo, et c'est mon honneur en tant que directeur créatif d'aider notre équipe à sortir Halo Infinite à l'automne 2021.”

Le studio a donc un an pour peaufiner le titre, qui avait laissé un goût amer aux joueurs lors de la sortie d’une première démo cet été. Selon, Neil Harrison, en charge de l’équipe artistique, “l’objectif principal de la démo en juillet était de montrer pour la première fois le gameplay de Halo Infinite. Bien que cet aspect ait été présenté comme nous le voulions, la réalité est qu'en termes artistiques et visuels, cela n'était pas au niveau que nous souhaitons proposer avec Halo - même dans un état provisoire.”

Quant au jeu en tant que tel, Joseph Staten explique qu’il s’agit “de loin du monde Halo le plus vaste et le plus vertical qui ait jamais existé. C'est le Halo que nous avions imaginé en 2000 et qui prend finalement vie après 20 ans d'innovation technique et créative.”

À sa sortie, le jeu sera évidemment une exclusivité Microsoft.