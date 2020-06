GTA V : un mod permet de jouer avec un vélo d’appartement

Le mod n’est compatible qu’avec la version PC du jeu, et ne fonctionne pas dans le mode GTA Online. De plus, il vous faudra utiliser votre clavier pour contrôler le jeu, ce qui est peu pratique. Heureusement, le moddeur Nestor "Makinolo" Natas a pensé à (presque) tout, puisqu’il est possible de se balader dans la ville en empruntant des circuits prédéfinis . Tout ce que vous aurez alors à faire est simplement de pédaler et de profiter de la vue. Vos données seront ensuite enregistrées, comme lors de n’importe quelle séance de sport.

Si vous possédez un vélo d’appartement connecté, ce mod baptisé GT Bike V et créé par un certain Nestor "Makinolo" Natas est fait pour vous. Le principe est simple.

Sorti en 2013 sur PlayStation 3 et Xbox 360 (avant une re-sortie un an plus tard sur PS4 et Xbox One), Grand Theft Auto V est un succès sans précédent. Malgré son grand âge, le titre continue de se vendre par millions. 10 millions, exactement, lors du premier trimestre 2020. Ce qui lui permet d’atteindre la barre des 130 millions d’exemplaires écoulés dans le monde entier.