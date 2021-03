GTA V sur PS5 et Xbox Serie X/S : simple portage ou véritable remastérisation ?

L’arrivée de GTA V sur les consoles next-gen se profile doucement à l’horizon. L’occasion pour l’éditeur Take-Two de préciser ce qui attend les joueurs.

Lors de la conférence Morgan Stanley Technology, Media & Telecom, le PDG de Take-Two, Strauss Zelnick, a détaillé sa stratégie en matière de remastérisation :

Remastériser les jeux a toujours fait partie de notre stratégie. Nous avons fait les choses différemment de nos concurrents, car nous ne nous contentons pas de simplement porter les jeux. Nous prenons vraiment le temps de faire les choses du mieux que nous le pouvons afin que le jeu concerné soit différent lors de sa réédition, qu'il soit différent pour la nouvelle technologie sur laquelle nous le sortons.

Une bonne nouvelle donc, pour les fans de Grand Theft Auto V, qui peuvent désormais s’attendre à un véritable remaster du titre pour son passage sur sa troisième génération de consoles ! (après la PS3/Xbox 360 en 2013 et la PS4/Xbox One en 2014).

Selon Zelnick, GTA V sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S suivra le modèle de la série Mafia, récemment remastérisé. “Nous avons fait de l'excellent travail avec la série Mafia par exemple. Et Grand Theft Auto V se dirige vers sa troisième génération de consoles, ce qui est incroyable”, a déclaré le PDG. “Il était le porte-étendard lors de sa première sortie et il a continué à l'être durant sa deuxième génération. Nous verrons donc comment GTA s'en sort au cours de la troisième. Bien évidemment, je suis confiant vis-à-vis du fait que Rockstar proposera une excellente expérience. Mais vous ne pouvez pas faire ça en vous contentant de faire un simple portage.”

Voilà qui est dit. GTA V sur les consoles next-gen n’a pas encore de date de sortie, mais devrait être disponible avant la fin de l’année.