GTA V : Six ans après sa sortie, le jeu se vend toujours bien

Le titre de Rockstar, sorti en septembre 2013, termine à la première place des jeux dématérialisés les plus vendus en 2019.

Rien n'arrête Grand Theft Auto V. Pas même une concurrence rude, avec des titres très attendus comme Death Stranding, Luigi's Mansion 3, Call of Duty : Modern Warfare, Pokémon Epee et Bouclier ou Star Wars Jedi : Fallen Order.

Le jeu de Rockstar se classe premier des ventes digitales en Europe, en Afrique, en Australie et au Moyen-Orient. Et s'offre même une quatrième place des meilleures ventes au classement général, qui reprend les ventes physiques et dématerialisées.

Red Dead Redemption II, autre gros titre de Rockstar, se classe quant à lui huitième du classement, alors qu'il n'est sorti qu'en 2018 sur consoles et a connu une version PC (et Google Stadia) en 2019.

Grand Theft Auto V continue donc de tout renverser sur son passage. Pour rappel, le jeu a été qualifié de produit culturel le plus rentable de l'histoire (devançant même des superproductions Marvel), avec plus de 115 millions d'exemplaires vendus à ce jour.

Quant au reste du classement, voici le top 10 complet (ventes physiques et dématerialisées), en cette fin d'année 2019 :