GTA V, Red Dead Redemption 2 : Rockstar détaille la rétrocompatibilité de ses titres sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S

Le développeur confirme que les versions PlayStation 4 et Xbox One de Grand Theft Auto V et Red Dead Redemption 2 seront rétrocompatibles sur les consoles de nouvelle génération.

Les deux jeux ne seront pas les seuls à être concernés, puisque la dernière version de L.A. Noire et la déclinaison en réalité virtuelle, L.A. Noire : Les enquêtes VR, seront également jouables sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S/

“Si vous possédez une version physique de n'importe quel jeu rétrocompatible, il vous suffira d'insérer le disque dans votre nouvelle PlayStation 5 or Xbox Series X (la PlayStation 5 Digital Edition et la Xbox Series S ne disposant pas de lecteur de disque, elles ne sont pas concernées)”, explique le studio. “De leur côté, les détenteurs de jeux au format numérique pourront directement télécharger tous les jeux Rockstar Games compatibles et associés à leur compte PlayStation Network ou Xbox Live. Sur PlayStation 5, ils seront accessibles dans la section "Votre collection" de votre bibliothèque de jeux. Sur Xbox Series X|S, vous les retrouverez dans la section "Prêt pour l'installation".

Les sauvegardes pourront également être transférées “via des câbles Ethernet, en Wi-Fi ou à l'aide d'un périphérique de stockage USB.”

Enfin, Rockstar annonce que les jeux qui étaient déjà rétrocompatibles sur Xbox One le seront aussi sur Xbox Series X/S, soit 7 titres :

Bully: Scholarship Edition

Grand Theft Auto IV

Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City

Grand Theft Auto: San Andreas

Midnight Club: Los Angeles

Red Dead Redemption

Rockstar Games Presents Table Tennis

Du côté de la PlayStation, les jeux PS2, disponibles actuellement sur le store de la PS4, seront compatibles avec la PS5 :