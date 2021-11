GTA V : plus de 150 millions d’exemplaires vendus, avant même son arrivée sur PS5 et Xbox Series X/S

Rien que cet été, le jeu s’est vendu à 5 millions d’exemplaires . Pas mal pour un jeu sorti en 2013, et qui a de plus été offert par l’Epic Games Store, et proposé dans les abonnements Xbox Game Pass et PlayStation Now. Financièrement, cela représente plus d’ un milliard de dollars de bénéfice s. Et cela risque d’encore grimper dès le mois de mars 2022, date à laquelle le jeu arrivera sur les consoles next-gen.

Au total, la série Grand Theft Auto, qui a vu le jour en 1997, s’est écoulée à plus de 355 millions d’unités. Et il ne s’agit pas de l’unique franchise de Rockstar Games qui cartonne. Take-Two Interactive annonce tout aussi fièrement que la série Red Dead Redemption a séduit 62 millions de joueurs, dont 39 millions pour Red Dead Redemption II, le dernier épisode en date.

En attendant mars 2022, et la sortie de GTA V sur PlayStation 5 et Xbox Series, rappelons que Grand Theft Auto The Trilogy Definitive Edition, la compilation qui comprend GTA III, Grand Theft Auto : Vice City et Grand Theft Auto : San Andreas, sera disponible dès le 11 novembre sur PS4 et PS4, Xbox One et Xbox Series, Nintendo Switch et PC.