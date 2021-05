GTA V : on connaît la date de sortie sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S

Le jeu de Rockstar débarquera sur la nouvelle génération de console (la troisième depuis son lancement en 2013 !) avant la fin de l’année.

Peu d’infos, mais une date

“Les versions étendues et améliorées de Grand Theft Auto V et Grand Theft Auto Online arriveront sur PlayStation 5 et Xbox Series X | S avec de nouvelles fonctionnalités et plus encore, le 11 novembre 2021.”

Voilà ce que se contente d’annoncer le développeur, qui n’explique pas en détail ce que les joueurs peuvent espérer de cette version “étendue et améliorée.”

Il faudra donc patienter encore quelques mois avant de savoir ce que Rockstar a prévu pour cette nouvelle version de son jeu, plus populaire que jamais.

Lire aussi : Grand Theft Auto 6 : la carte dévoilée ?

D’ici là, le studio rappelle que GTA Online sera disponible à la fois sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S, mais que seule la version PS5 de l’Online en standalone sera offerte. De plus, les joueurs sur PS5 peuvent obtenir 1 million de GTA Dollars chaque mois en se rendant sur le PlayStation Store, et ce jusqu’à la sortie du jeu.

Enfin, Rockstar profite de cette courte annonce pour teaser un futur projet qui implique les 20 ans de GTA III. Bref, que de bonnes nouvelles pour les fans de la franchise.