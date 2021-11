GTA Trilogy Definitive Edition : découvrez une heure de gameplay

Trois vidéos, publiées, sur YouTube, permettent de découvrir ce que cette “trilogie définitive” a réellement dans le ventre.

Une fuite à moins de 24h de la sortie

En effet, le jeu étant attendu ce jeudi 11 novembre dans sa version dématérialisée (et le 7 décembre pour la version physique), la fuite n’est pas si impressionnante. Mais elle pourrait bien vous aider à faire un choix et vous convaincre (ou pas) de craquer pour la compilation, qui reprend GTA 3, Grand Theft Auto : San Andreas et Grand Theft Auto : Vice City.

Parmi les améliorations, on notera une roue des sélections des armes empruntées aux épisodes plus récents, ainsi qu’une distance d’affichage complètement revue afin de profiter des performances offertes par les nouvelles consoles.

À noter que les vidéos ont été capturées sur PlayStation 4. Il se pourrait donc que les trois jeux soient encore plus beaux sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S.

Du côté de Rockstar, on rappelle que les trois jeux “ont été mis à jour pour une nouvelle génération et bénéficient d'améliorations, dont un nouvel éclairage et des environnements optimisés, des textures haute résolution, une distance d'affichage améliorée, des commandes et une visée inspirées de Grand Theft Auto V et bien plus encore.” De quoi patienter avant la sortie de Grand Theft Auto V sur consoles next-gen en 2022, et une éventuelle annonce concernant le très attendu Grand Theft Auto 6.