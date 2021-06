GTA Online : les serveurs Xbox 360 et PlayStation 3 seront bientôt désactivés

Rockstar annonce que les serveurs de plusieurs jeux, dont GTA Online, fermeront prochainement leurs portes.

Trois jeux concernés

En effet, trois titres Rockstar ne seront plus jouables en ligne sur PlayStation 3 et Xbox 360. À savoir Grand Theft Auto 5, L.A. Noire et Max Payne 3.

Selon les jeux, les serveurs fermeront le 16 septembre, ou le 16 décembre. Voici les détails complets fournis par l’éditeur :

GTA Online

Le 16 septembre 2021

Les versions PlayStation 3 et Xbox 360 de Shark Cards pour GTA Online ne sont plus vendues.

Le 16 décembre 2021

Les services GTA Online pour les versions PlayStation 3 et Xbox 360, y compris le suivi des statistiques du site Web via le Rockstar Games Social Club, ne sont plus disponibles.

L.A. Noire

Le 16 septembre 2021

Les services en ligne pour les versions PlayStation 3 et Xbox 360, y compris le suivi des statistiques du site Web via le Rockstar Games Social Club, ne sont plus disponibles.

Max Payne 3

Le 16 septembre 2021

Les services en ligne pour les versions PlayStation 3 et Xbox 360, y compris le suivi des statistiques du site Web via le Rockstar Games Social Club, ne sont plus disponibles.

À noter que pour les trois jeux, le mode Histoire ne sera pas affecté. Vous conserverez donc votre progression. Il sera d’ailleurs possible de la transférer, ainsi que vos statistiques, sur des consoles plus récentes, à l’aide du Rockstar Games Social Club.