GTA 6 : et si les personnages non-joueurs devenaient plus intelligents ?

Nous sommes encore loin d’une sortie de Grand Theft Auto VI. Mais les news entourant le projet de Rockstar Games ne feront qu’augmenter dans les prochains mois et prochaines années. La preuve avec ce brevet, première piste importante qui nous indique ce que pourrait nous réserver la suite tant attendue de GTA V.

Si le brevet ne donne aucun aperçu du jeu ou de son scénario, il nous détaille malgré tout le comportement que pourraient adopter les PNJ, les personnages non-joueurs. Et cela pourrait être bien plus qu’un simple détail, surtout dans un jeu en monde ouvert comme GTA qui fait la part belle aux passants et habitants des villes recrées par les développeurs.

Baptisé “System and method of virtual navigation in a gaming environment”, ce brevet ne parle pas spécifiquement de Grand Theft Auto 6, mais on y aborde les PNJ et des véhicules, ce qui n’a pas sa place dans l’autre grand jeu en monde ouvert du studio, Red Dead Redemption.