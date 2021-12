GTA 5 se place, pour la 6e année, dans le top des meilleures ventes sur Steam

Valve a publié, comme chaque année, la liste des jeux les plus vendus sur sa plateforme Steam. Et on y retrouve plusieurs habitués.

Cinq jeux indétrônables

En effet, sur les douze jeux qui se sont le plus vendus en 2021 (sans ordre particulier), on retrouve DOTA 2, Counter-Strike: Global Offensive et GTA 5, qui sont présent dans ce classement depuis six ans. Deux autres jeux sont également des habitués, à savoir PUBG: Battlegrounds et Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, qui séduisent tous les deux les joueurs depuis cinq ans.

Voici le classement complet, partagé par Valve :

Apex Legends

PUBG: Battlegrounds

Counter-Strike: Global Offensive

Battlefield 2042

Naraka: Bladepoint

Dead by Daylight

Destiny 2

New World

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Valheim

Dota 2

Grand Theft Auto 5

Du côté des jeux populaires (soit plus de 200 000 personnes jouant en simultané), on retrouve New World, Cyberpunk 2077, ou encore Apex Legends. Enfin, en ce qui concerne les nouveautés les plus populaires, on retrouve Farming Simulator 22, Forza Horizon 5 ou Resident Evil Village.

Tous les classements, y compris les meilleurs jeux VR et les jeux en accès anticipé, sont à retrouver par ici.