Grand Theft Auto V : la 4K et le 60 FPS confirmés sur PS5 et Xbox Series X/S

Le blog allemand de PlayStation confirme que GTA V sur les consoles next-gen, baptisé GTA V E&E (Expanded & Enhanced), sera compatible 4K et 60 FPS.

Voici ce qu’on peut lire dans l’article annonçant les prochains jeux attendus sur PlayStation 4 et PlayStation 5 :

“Avez-vous déjà joué à l’ultime épopée des gangsters sur PS3 ? Et encore sur PS4 ? Et vous en avez vraiment assez de Los Santos ? Bien sûr que non, et c’est exactement la raison pour laquelle Grand Thef Auto V dans sa version étendue et améliorée pour PS5 devrait figurer en tête de votre liste de souhaits. Vous n’avez jamais vu la métropole criminelle de Los Santos aussi belle, lorsque la ligne d’horizon brille en résolution 4Kgrâce à une mise à jour graphique audacieuse et que vous pouvez vous frayer un chemin dans la ville de manière extrêmement fluide grâce à un taux de rafraîchissement de 60 FPS.”

La quatrième version du jeu (après la version PS3/Xbox 360; la version PS4/Xbox One et la version PC) justifiera donc graphiquement sa mise à jour. On espère cependant que Rockstar Games a prévu d’autres petites surprises afin de nous attirer à nouveau dans les rues de Los Santos.

Le développeur devrait communiquer à ce sujet dans le courant du mois de septembre. Le jeu est quant à lui attendu avant la fin de l’année.