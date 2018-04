Grand Theft Auto V est le produit culturel qui a rapporté le plus d'argent

Quelques mois après être devenu le troisième jeu vidéo le plus vendu de tous les temps (derrière Tetris et Minecraft), le cinquième volet de la saga de Rockstar Game, disponible depuis 2013, continue de battre des records. Selon le site d'analyse MarketWatch, le jeu aurait rapporté plus de 6 milliards de dollars à ses créateurs.

Grand Theft Auto V continue donc de séduire les acheteurs. Depuis le mois de novembre 2017, plus de cinq millions de joueurs ont acheté une copie du jeu, amenant le nombre total de ventes à 90 millions. Non seulement le mode histoire reste toujours aussi excellent, mais le mode multijoueur (GTA Online), constamment alimenté, engrange des sommes astronomiques grâce aux nombreuses microtransactions, permettant à Rockstar de décrocher le titre de "produit culturel au plus gros succès financier de tous les temps".

Doug Creutz de chez MarketWatch explique qu'une fois toutes les sommes converties en tenant compte de l'inflation, GTA V se place devant des films cultes comme Star Wars (3 milliards en comptant les places de cinéma, les VHS, les DVD, Blu-ray, VOD etc.) ou Avatar, ce dernier n'ayant rapporté "que" 2,8 milliards de dollars.

Une aubaine pour Rockstar Games, d'autant plus que les coûts de production s'élevaient à 265 millions de dollars. Une somme bien amortie donc, et cela n'est pas près de s'arrêter. Du nouveau contenu devrait arriver sur GTA Online, avant la sortie de Red Dead Redemption 2 à la fin de l'année, et l'éventuelle sortie d'un GTA 6.