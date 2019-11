Grand Theft Auto V continue de battre des records

Décidément, rien n'arrête le jeu de Rockstar Games.

Grand Theft Auto V est sorti en 2013 (!) sur la PlayStation 3 et la Xbox 360, avant de connaître une version améliorée graphiquement sur PlayStation 4 et Xbox One un an plus tard. Et depuis sa sortie, les ventes ne s'essoufflent pas.

Depuis mai 2019, le jeu s'est écoulé à 5 millions d'exemplaires, ce qui lui permet d'atteindre les 115 millions d'unités vendues à travers le monde. Ces chiffres incroyables permettent au jeu de conserver son titre de "Produit culturel le plus rentable de l'histoire", remporté en avril 2018.

Sur l'année 2019, GTA V a donc séduit 10 millions de nouveaux joueurs, sans doute attirés par le monde Online, constamment mis à jour par Rockstar Games, qui chouchoute très logiquement sa petite poule aux oeufs d'or.

Le studio a en tout cas de quoi sourire, car son autre grande franchise, Red Dead Redemption, a atteint les 26,5 millions d'exemplaires vendus depuis sa sortie en octobre 2018. Le jeu, qui vient d'arriver sur PC, connaît quelques soucis, mais si les patchs et autres correctifs se suivent et continuent d'améliorer l'expérience joueur, cela devrait permettre au studio d'atteindre les 30 millions d'exemplaires très rapidement.