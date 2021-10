Grand Theft Auto : Rockstar confirme le retour de la trilogie PS3

Quelques heures après la récente fuite, Rockstar confirme que Grand Theft Auto : The Trilogy sera bientôt de retour.

Derrière le nom à rallonge Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, on retrouvera Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto : Vice City et Grand Theft Auto : San Andreas.

Les titres seront disponibles à la fois sur PC (via le launcher Rockstar Games), sur PlayStation, Xbox et même sur Nintendo Switch. Et ils proposeront tous " des améliorations graphiques et une jouabilité modernisée tout en conservant l'aspect et la sensation classiques des originaux. "

Un bien beau programme donc, alors que GTA III fêtera ses 20 ans ce 22 octobre 2021. Rockstar Dundee (anciennement Ruffian Games) s’est occupé de cette remasterisation, dont on ne connaît pas la date de sortie. On sait juste que la trilogie sortira cette année, avant une déclinaison sur iOS et Android, prévue pour le premier semestre 2022.

À noter que les versions actuelles de ces trois titres seront bientôt supprimées des boutiques numériques.