Grand Theft Auto 6 : Rockstar prépare bien une suite à sa série culte

Sept ans après le succès colossal de Grand Theft Auto V, Rockstar plancherait enfin sur la suite. Mais la sortie de GTA 6 ne serait pas prévue avant 2023.

C’est ce qu’annonce Ryan McCaffrey, du site IGN. Selon lui, le développement du jeu ne ferait que commencer. Ce qui signifie que Grand Theft Auto 6 sortirait, au plus tôt, dix ans après GTA V.

De son côté, le site Kotaku annonce que Rockstar aurait par ailleurs tenté d’améliorer les conditions de travail de ses employés. Il faut dire que le studio est malheureusement connu pour sa pratique du “crunch”, un mot qui désigne un rythme de travail effréné, poussant les employés à bout afin de sortir un jeu dans les temps. Le dernier exemple en date étant Red Dead Redemption 2, un titre salué par la critique et le public, mais qui avait necessité une période de crunch intense dont s’étaient plaints les employés.

“Nous avons pris des mesures conscientes pour améliorer notre approche du développement de jeux afin de réduire le besoin d'heures supplémentaires”, déclare Jennifer Kolbe de chez Rockstar, dans un email interne récupéré par Kotaku. “Nous nous rendons compte que nous avons encore beaucoup à faire dans ce domaine et continuerons de prendre des mesures afin de pouvoir prédire et planifier plus précisément les jeux et les DLC d'une manière plus durable, mais qui nous donne toujours la flexibilité créative d'itérer sur des projets incroyablement ambitieux et les jeux complexes que nous créons.”

Toujours selon Kotaku, GTA 6 pourrait, à sa sortie, est moins complet que GTA V, ce qui permettrait au studio de sortir le jeu dans les temps tout en planifiant des mises à jour régulières sur le long terme, comme c’est le cas actuellement avec GTA Online.

Il est évidemment encore trop tôt pour savoir si Rockstar tiendra parole. Mais ce qui est certain, c’est que GTA 6 sera très attendu par les joueurs. Et la presse spécialisée se penchera à coup sûr sur d’éventuelles pratiques de crunch.