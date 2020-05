Grand Theft Auto 5 est gratuit sur PC : voici comment l’obtenir

Epic Games continue sa distribution de jeux gratuits sur sa boutique lancée le 6 décembre 2018, avec un titre phare de ces dernières années : GTA V.

Depuis plus d'un an, la boutique des créateurs de Fortnite a proposé gratuitement aux joueurs de très bons jeux, comme Subnautica, Super Meat Boy, What Remains of Edith Finch, Axiom Verge, Thimbleweed Park, World of Goo, Limbo ou Oxenfree.

Mais cette fois, la boutique frappe fort, en proposant le jeu culte de Rockstar Games, dès aujourd’hui, et ce jusqu’au 21 mai à 17 heures.

Pour mettre la main dessus, il vous suffit de vous rendre à cette adresse, de confirmer (ou non) que vous avez plus de 18 ans et de cliquer sur obtenir. Vous pourrez ensuite profiter du jeu à vie, sans avoir déboursé le moindre centime.

À noter que l’édition proposée par Epic Games est la version “Premium”, qui inclut “l'histoire complète de GTAV, un accès gratuit au monde en perpétuelle évolution de GTA Online et aux améliorations de gameplay et au contenu existants, dont Le Braquage de la fin du monde, Trafic d'armes, Contrebande organisée, Motos, boulots, bobos et plus.”

La version Premium permet également d’obtenir le Pack d’entrée dans le monde criminel, “le moyen le plus rapide de lancer votre empire criminel dans GTA Online”, d’après l’éditeur. Epic Games précise cependant que “le bonus cash de 1 000 000 GTA$ dans GTA Online inclus dans l'édition Premium avec le Pack d'entrée dans le monde criminel peut prendre jusqu'à 7 à 10 jours pour figurer dans le compte en jeu du joueur après sa première session dans GTA Online”.

N’oubliez pas que Epic Games a rendu obligatoire l’authentification à deux facteurs. La boutique vous guidera dans l’activation avant le téléchargement du jeu.

Enfin, si le téléchargement est impossible (erreur 500), n’hésitez pas à réessayer plus tard. Le site d’Epic Games a logiquement été pris d’assaut et connait quelques difficultés.