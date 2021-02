Gran Turismo 7 est repoussé à 2022

Dans une interview accordée au magazine GQ, Jim Ryan reconnaît que Gran Turismo sur PlayStation 5 ne sortira pas en 2021.

Dans l’interview, le PDG de Sony Interactive Entertainment revient notamment sur Ratchet & Clank: Rift Apart et Horizon Forbidden West, deux jeux attendus sur PlayStation 5, mais reste bien silencieux sur Gran Turismo. Jusqu’à la question du journaliste Robert Leedham.

“Un jeu que vous n’avez pas mentionné ici et qui était daté pour 2021 est Gran Turismo 7. Que se passe-t-il avec ce titre ?”

Ni une ni deux, le PDG est coupé dans son élan par un attaché de presse de Sony, qui s’incruste dans le call et promet une déclaration au sujet du jeu de Polyphony Digital. Voici donc la réponse officielle de l’entreprise :

“GT7 a été impacté par des défis de production liés au Covid et passera donc de 2021 à 2022. Avec la pandémie en cours, c'est une situation dynamique et changeante et certains aspects critiques de la production de jeux ont été ralentis au cours des derniers mois. Nous partagerons plus de détails sur la date de sortie de GT7 lorsqu'elle sera disponible.”

À l’origine, Gran Turismo 7 était attendu au premier semestre 2021. Le jeu est une suite directe de Gran Turismo 6, sorti en 2013 sur PlayStation 3. La PlayStation 4 quant à elle n’a connu qu’un jeu dérivé, Gran Turismo Sport, sorti en 2017.