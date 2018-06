Grâce à la réalité augmentée, Google place l’art dans votre salon

La dernière démonstration en date place une sculpture mésopotamienne dans votre salon, et vous permet de tourner tout autour pour en apprendre plus à son sujet.

Il s’agit d’une évolution logique dans le domaine de la réalité augmentée. Placer de l’art n’importe où grâce à son téléphone et découvrir tout ce qu’il faut savoir grâce à un guide interactif qui dépoussière les audioguides payants des musées.

Pour découvrir cette statue, baptisée Chacmool, il faut cependant suivre plusieurs étapes :

Il vous faut un téléphone Android compatible ARCore (le module de réalité augmentée de Google).

Il faut avoir installé la mise à jour Android Oreo.

Vous devez télécharger Google Chrome Canary, qui prend en charge le format WebXR et plus précisément le format WebXR Hit Test API, qui permet de mieux placer les objets dans l’espace.

Enfin, vous pouvez vous rendre à cette adresse pour visualiser la sculpture sous toutes ses coutures.

On ose espérer qu’à l’avenir le processus sera simplifié. De son côté Apple n’a pas le même problème puisque le taux d’adoption des mises à jour de son OS est systématiquement plus élevé que sur Android. Résultat : plus de personnes peuvent profiter des nouveautés d’Apple dans le domaine de la réalité augmentée.

Et si vous n’êtes pas un fidèle d’Android, vous pouvez toujours voir un aperçu dans la vidéo ci-dessous.