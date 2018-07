Grâce à ce kit, vos anciennes manettes deviennent des manettes sans fil

Le fabricant 8BitDo, bien connu pour ses manettes sans fil de qualité, commercialise depuis peu un kit permettant de transformer vos manettes d’origines en manettes sans fil.

Si vous possédez une NES, Super NES, ou une Mega Drive (ou Sega Genesis) d’origine, ceci devrait vous intéresser. 8BitDo, qui propose déjà des manettes sans fil recopiant plus ou moins le look des manettes d’époques, propose désormais un kit tout simple qui permet de passer au sans-fil.

Chaque kit coûte 19,99 dollars et est simple d’utilisation (du moins c’est ce que promet l’entreprise). Une fois installé (sans soudure), vos manettes deviennent compatibles avec Windows, Mac, ou encore la Nintendo Switch. Les kits pour NES et Super NES permettent également de modifier les manettes vendues avec les versions mini de ces deux consoles. Et qui dit suppression du fil dit manette rechargeable. C’est pourquoi chaque kit contient une batterie Lithium-ion.