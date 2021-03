Gotham Knights est repoussé à 2022

Le jeu de WB Games Montréal, à qui l’on doit la série des Batman Arkham, était attendu pour 2021 sur PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One, et Xbox Series X. Mais comme d’autres titres, le jeu est finalement repoussé à 2022.

“Nous donnons plus de temps au jeu pour offrir la meilleure expérience possible pour les joueurs”, a déclaré Warner Bros. dans une déclaration publiée sur le compte Twitter officiel du jeu. “Merci à nos incroyables fans pour votre formidable soutien. Nous sommes impatients de dévoiler plus d’informations sur le jeu dans les mois à venir.”