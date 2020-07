GoPro vous permet de transformer la Hero 8 en webcam

Si le confinement et plus globalement la crise du coronavirus ont eu raison des vacances et des sports extrêmes, GoPro n’abandonne pas ses utilisateurs pour autant. En effet, le constructeur vient de publier une application permettant d’utiliser sa Hero 8 en tant que webcam.

Après Fujifilm et Canon, c’est donc au tour du fabricant des célèbres “Action Cam” de proposer un petit utilitaire pour macOS. À l’aide d’un simple câble USB, vous pourrez pimenter vos appels Zoom ou Skype, et profiter du grand-angle offert par la petite caméra.

Pour cela, il suffit de :