GoPro dépasse la barre des 30 millions de caméras vendues

Après avoir licencié 300 employés et abandonné le marché des drones, GoPro reprend des couleurs et annonce avoir dépassé les 30 millions de caméras Hero vendues.

Dans cette gamme, c’est la Hero5 Black qui s’en sort le mieux. Vendu aux alentours de 300 euros, le modèle lancé fin 2016 a trouvé plus de 4 millions d’acquéreurs dans le monde. Soit trois mois plus vite que la Hero4 Silver, lancée fin 2014, et qui devient donc le second modèle le plus vendu.

“Ces chiffres sont le reflet de la confiance accordée par les consommateurs à GoPro. Un grand merci de la part de tout GoPro à ces clients partout dans le monde. Nous sommes passionnés et totalement dédiés au fait d'aider les gens à partager leurs tranches de vie les plus excitantes, et c'est vraiment une récompense que de recevoir autant de soutien et de confiance” a déclaré Nicholas Woodman, CEO de GoPro.

Ces chiffres peuvent donner le sourire aux dirigeants, mais ils pourraient être insuffisants aux yeux des investisseurs. Soulignons que si GoPro a atteint les 30 millions de caméras vendues, elle aura mis 9 ans pour y arriver. GoPro indique être le premier vendeur d’action-cams en Amérique du Nord depuis 17 trimestres, mais il faudra attendre le 2 août pour connaître les résultats du dernier trimestre en date, et la réaction des investisseurs.

Le marché des action-cams n’est plus aussi attirant qu’avant et si le dernier bilan est décevant, la fête pourrait être de courte durée.