Google Year in Search 2019 : Découvrez les tendances belges de l'année - © Google / Nicolas Vadot

“En voyant la liste des noms et événements les plus recherchés sur Google en 2019 en Belgique, je constate que je me fais vieux: j’ai dû faire une recherche… Google pour savoir qui étaient Billie Eillish, Cameron Boyce, et DJ Arafat ( je m’étais arrêté à Yasser…). Je ne pensais pas que le décès de Marie Laforet (elle, je la connais, toute mon enfance…) susciterait autant d’intérêt. Heureusement, il reste Angèle et Greta Thunberg, ces deux-là, je sais qui c’est, ouf ! … Ma première recherche Google 2020 sera: "Comment rester à la page". Enfin non, ce sera ma deuxième recherche, la première sera - comme en 2019 - "Comment perdre du poids". Après les fêtes, ça s’impose." partage l’artiste.

Allez, place aux recherches de l'année :

Recherches générales

Wtfock

Julie van Espen

Tour de France 2019

Love Island

Stemtest / Test Electoral

iPhone 11

Notre-Dame de Paris

Julen

Wimbledon 2019

Karl Lagerfeld

Eurovision 2019

Afrikacup 2019 / Coupe d’Afrique 2019

Mobiscore

Cameron Boyce

Luke Perry

Paasvakantie 2019 / Vacances de Pâques 2019

Verkiezingen 26 mei 2019 / Elections 26 mai 2019

Jupiler Pro League 2019

VTM Go

Wk voetbal vrouwen 2019 / Coupe du Monde Feminin 2019

Personnalités belges les plus recherchées

Julie van Espen

Christophe Lambrecht

Paul Severs

Bjorg Lambrecht

Theo Hayez

Wout Van Aert

Flor Decleir

Marieke Vervoort

Tom Van Grieken

Pia

Joke Schauvliege

Willy Willy

Dries van Langenhove

Astrid Stockman

David Goffin

Personnalités francophones les plus recherchées

Marie Laforet

Theo Hayez

Jacques Chirac

David Goffin

Bilal Hassani

Christian Quesada

Angèle

Valentin Vermeesch

DJ Arafat

Ariane Carletti

Personnalités internationales les plus recherchées

Julen

Karl Lagerfeld

Cameron Boyce

Luke Perry

Neymar

Billie Eilish

Marie Laforet

Emiliano Sala

Ted Bundy

Greta Thunberg

Événements marquants

Tour de France 2019

Wimbledon 2019

Eurovision 2019

Afrikacup 2019 / Coupe d’Afrique 2019

Wk voetbal vrouwen 2019 / Coupe du Monde Feminin 2019

Tomorrowland 2019

Ramadan 2019

Dag van de leerkracht 2019 / Fête des professeurs 2019

Euro 2020G

entse Feesten 2019

Comment...?