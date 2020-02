Google Translate accueille cinq nouvelles langues

Cela faisait quatre ans que le service de traduction automatique de Google n’avait pas accueilli de nouvelles langues.

Google Translate propose désormais 108 langues et a de quoi séduire pas moins de 75 millions de personnes avec l’ajout de cinq langues et dialectes :

Le Kinyarwanda (Rwanda)

L’Odia (Inde)

Le Tatar

Le Turkmène

L’ouïgour

Comme l’explique Google, “Translate apprend des traductions existantes, que l'on trouve le plus souvent sur le Web. Les langues au contenu Web maigre ont toujours été difficiles à traduire, mais grâce aux progrès de notre technologie d'apprentissage automatique, associés à la participation active de la communauté Google Translate, nous avons ajouté la prise en charge de ces cinq langues.”

Selon des ethnologues, il y aura plus de 7117 langues et dialectes parlés dans le monde. Google est encore loin de tout couvrir. Mais ces derniers ajouts permettent de couvrir la grande majorité des 100 langues les plus parlées dans le monde.