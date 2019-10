Google teste une nouvelle présentation de ses résultats de recherche sur ordinateur

Le moteur de recherche s'apprête à se refaire une beauté, du moins sur ordinateur, selon le site 9to5Google. L'idée serait tout simplement de reproduire les petits changements déjà effectués durant l'année sur mobile. Explications.

Les principaux changements annoncés sont le basculement de l'URL de chaque résultat de recherche au-dessus du nom de la page concernée ainsi que son passage du vert au noir. A noter aussi l'apparition systématique, juste devant elle, de l'icône du site (favicon).

Il s'agit ni plus ni moins des mêmes changements déployés au printemps dernier par Google sur la version mobile de son moteur de recherche. Il était donc logique que sa version sur ordinateur en profite dans la foulée.

Le but est de rendre les résultats plus lisibles, mais aussi de rendre la publicité plus discrète, alors que Google souhaite en placer de plus en plus dans ses résultats.

Une prochaine étape pourrait consister pour Google à ajouter des actions directement intégrées à la page de résultats, que ce soit par exemple pour lire un article ou passer une commande en ligne, sans avoir nécessairement à quitter la page et à passer par un site dédié.