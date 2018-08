Google teste une commande dans Assistant pour filtrer les bonnes nouvelles

"Hey Google, tell me something good" (NDLA : dis-moi quelque chose de bien), telle est la fonction actuellement testée par Google dans son assistant personnel à ses utilisateurs outre-Atlantique.

Cette commande expérimentale se base sur le « Solutions Journalism Network », un média qui se centre principalement sur le journalisme de solution, comme des articles parlant de lunettes conçues pour des daltoniens avec des témoignages de personnes les ayant essayées.

Dans un post sur son blog, Google explique qu’il s’agit « d’un organisme à but non lucratif et non partisan qui se consacre à la diffusion de la pratique du journalisme de solutions, ce qui met en lumière le fait que les problèmes peuvent être résolus et qu’il est possible de faire mieux ».

Pour le moteur de recherche, la finalité de cette fonctionnalité est que ces bonnes informations livrées par Google Assistant apportent du positif à votre journée et aide « à combattre la fatigue des nouvelles négatives ».

Pour le moment, cette fonctionnalité est réservée aux utilisateurs américains de Google Assistant. Elle y est disponible sur tous les smartphones et tablettes compatibles, sur Google Home et les Smart Displays.