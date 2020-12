Google supprimera les comptes inactifs depuis deux ans

La firme de Mountain View a annoncé que les comptes n’enregistrant aucune activité pendant deux ans seront fermés. Mais pas de panique, avant ça, l’entreprise préviendra les utilisateurs concernés.

Dans un nouveau document, Google précise que “si vous avez été inactif pendant plus de deux ans dans Gmail, Google Drive (y compris Google Docs, Sheets, Slides, Drawings, Forms, Jamboard ou Sites) ou Google Photos, tous vos contenus peuvent être supprimés de ce produit.”

Avant de supprimer les données, Google proposera trois solutions :

Notifier l’utilisateur : “Nous vous contacterons au moins trois mois avant que vos contenus soient susceptibles d'être supprimés“

: “Nous vous contacterons au moins trois mois avant que vos contenus soient susceptibles d'être supprimés“ Éviter la suppression , “en utilisant activement le produit concerné”

, “en utilisant activement le produit concerné” Télécharger les contenus, grâce à l’option Google Takeout

À noter que chaque produit est ici pris en compte individuellement : “À titre d'exemple, si vous n'avez pas utilisé Photos pendant deux ans, mais que vos comptes Drive et Gmail sont toujours actifs, seul votre contenu Google Photos sera supprimé” précise Google.

Pour rester actif, il suffira donc de consulter régulièrement Gmail, Google Photos et Google Drive (et/ou les applications de création collaborative telles que Google Docs, Sheets, Slides, Drawings, Forms, Jamboard et Sites) sur le Web ou via une application Google.

Quant aux utilisateurs payant de l’offre Google One, ils seront considérés comme actifs s’ils n’ont aucun retard de paiement et s’ils ne dépassent pas leur quota.