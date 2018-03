Google supprime toute mention de l'application Kodi dans ses suggestions de recherche - © Tous droits réservés Google supprime toute mention de l'application Kodi dans ses suggestions de recherche - © Tous droits réservés Google supprime toute mention de l'application Kodi dans ses suggestions de recherche - © Tous droits réservés

À l'origine, l'application Kodi n'a rien d'illégal. Elle fonctionne comme Plex, soit un gestionnaire multimédia qui vous permet d'accéder à vos films et vos séries (obtenus légalement) de façon plus pratique. Mais Kodi, anciennement connu sous le nom de XBMC, propose une galerie d'extensions facilitant l'accès à du contenu piraté. En quelques clics, il est possible de configurer l'application pour y trouver des films et des séries en streaming, et d'en profiter sur différentes plateformes comme des consoles de jeu, des boîtiers Android ou des smart TV. Ce qui pousse d'ailleurs certaines personnes à vendre des "kodi box", soit des boîtiers préconfigurés, et considérés comme illégaux par la court de justice européenne depuis un an.

De son côté, la XBMX Foundation, qui développe et gère Kodi, tente de s'éloigner de cette image de paradis des pirates, en déplorant la décision de Google : "Nous sommes surpris et déçus de découvrir que Kodi a été retiré des suggestions semi-automatiques, car Kodi est un logiciel open source parfaitement légal" a déclaré Nathan Betzen, le président de la fondation, au site TorrentFreak. Mais chez Google, on explique que cette décision est conforme à une stratégie de longue date : "Depuis 2011, nous filtrons certains termes étroitement associés à la violation de droits d'auteur."

De là à penser qu'une simple pression sur la barre d'espace dissuadera les pirates...