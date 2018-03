Google Street View s'invite dans les parcs Disney

Le service de cartographie à 360° de Google vient d'ajouter 11 parcs à thèmes Disney dans sa liste des lieux privés recensés.

Si vous n'avez jamais visité les parcs d'attractions de Disney aux États-Unis, Google vous propose une visite guidée sans la foule et les sensations offertes par les attractions grâce à ce nouvel ajout dans sa base de données. Chaque zone a été minutieusement capturée et recrée, sans doute à l'aide d'un sac à dos spécial surmonté d'une camera 360°, permettant de cartographier des lieux interdits aux voitures.

Le monde d'Avatar, le parc Epcot, le château de la Belle au Bois Dormant et l'intérieur de chaque boutique et hôtel cher à l'empire Disney, tout est disponible à cette adresse. Les photos datent pour la plupart de 2016 et 2017, de quoi être relativement à jour et de connaitre les parcs sur le bout des doigts avant l'ouverture de la nouvelle zone dédiée à Star Wars en 2019.

Pour connaitre le fonctionnement des caméras, 360° de Google et notamment le sac à dos qui permet de se faufiler partout, la vidéo de la chaine Nat & Friends, vous explique tout.