Google Stadia : testez gratuitement le service pendant deux mois

Si vous souhaitez tester la plateforme de cloud gaming de Google, c’est le moment de s’inscrire. L’offre gratuite, initialement attendue pour le début de l’année, est enfin disponible.

Si Stadia peine à convaincre, l’arrivée d’une offre gratuite pourrait bien changer quelque peu la donne. C’est du moins ce qu’espère Google, qui depuis le lancement du service en novembre dernier, enchaine les bourdes techniques et n’est logiquement toujours pas parvenu à séduire les gamers.

Pour profiter des deux mois offerts par Google (que vous soyez un nouvel utilisateur ou un abonné), il suffit de s’inscrire avant le 8 juin à cette adresse avec un compte Gmail. L’offre est disponible dans 14 pays, dont la Belgique, et vous donnera accès à neuf titres, dont GRID, Gylt, SteamWorld Dig 2, Destiny 2: The Collection et Thumper (ou plus, si vous désirez passer à la caisse, pour acheter des titres tels que Red Dead Redemption II).

Google prévient que le déploiement peut prendre jusqu’à 48 heures. Vérifiez donc bien que vous souscrirez à une offre gratuite temporaire lors de l’inscription afin de ne pas être débités.

Enfin, en cette période de confinement, sachez que Google a préféré réduire le débit des jeux streamés. La résolution sera donc par défaut de 1080p, au lieu de 4K. “La grande majorité des personnes sur un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable ne remarqueront pas une baisse significative de la qualité de jeu, mais vous pouvez choisir vos options d’utilisation des données dans l’application Stadia”, explique Phil Harisson, vice-président de Stadia.