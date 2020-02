Google Stadia sera bientôt compatible avec 18 smartphones de plus - © Google

Voici la liste :

Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy S8+

Samsung Galaxy S8 Active

Samsung Galaxy Note8

Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S9+

Samsung Galaxy Note9

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10E

Samsung Galaxy S10+

Samsung Galaxy Note10

Samsung Galaxy Note10+

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20 Ultra

Razer Phone

Razer Phone 2

ASUS ROG Phone

ASUS ROG Phone II

Avec cette mise à jour, Stadia sera disponible sur 26 smartphones au total. Même si aucun appareil iOS ne fait partie de la liste.

Pour profiter du service sur un smartphone, les abonnés devront obligatoirement être connectés au Wi-Fi et brancher la manette Stadia via un câble USB-C (ou utiliser une manette compatible en Bluetooth).

Comme le rappelle Engadget, si cette mise à jour est bienvenue, elle n’est rien comparée au projet xCloud de Microsoft, compatible avec n’importe quel appareil Android capable de faire tourner Android Marshmallow, soit la version 6.0 de l’OS de Google.

La liste des promesses de Stadia est encore longue. On notera, outre la compatibilité avec les appareils iOS, un affichage 4K sur navigateur, le partage familial et une amélioration de l’abonnement de base. Sans oublier un catalogue plus fourni (120 titres promis cette année), et non pas rempli de vieux jeux ou d’exclusivités temporaires et pas vraiment attractives.