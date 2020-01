Google Stadia proposera plus de 120 jeux en 2020

Le catalogue du service de Cloud Gaming de Google devrait considérablement grossir dans les prochains mois.

Selon un communiqué publié par l'équipe Stadia, la plateforme accueillera notamment 10 exclusivités au cours de l'année. Si la promesse est tenue, le service passerait alors de 26 jeux en janvier à plus d'une centaine en seulement douze mois.

"Nous avons beaucoup de nouveautés prévues et continuerons à travailler dur pour ravir les joueurs avec notre vision de Stadia", explique le communiqué. "En jetant un oeil à notre programmation à venir, nous pouvons annoncer plus de 120 jeux à venir en 2020, et nous proposerons plus de dix jeux exclusifs à Stadia avant la fin du premier semestre."

Le service, qui avait déçu les joueurs, pourrait donc rapidement s'améliorer. D'autant que Google ne compte pas uniquement se focaliser sur son catalogue. En effet, le groupe prévoit également des améliorations techniques, comme :

La prise en charge de la 4K sur la version web de Stadia

Une compatibilité avec plus de smartphones Android

Plus de fonctionnalités pour le Google Assistant

Et la possibilité d'utiliser la manette Stadia sans fil sur le web

Ne manquent à l'appel que des nouvelles concernant une prise en charge des appareils iOS, et des informations sur la partie gratuite de Stadia. Ca sera sans doute pour la prochaine fois.