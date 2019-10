Google Stadia ne sera pas jouable en 4G à son lancement

Le "Netflix du jeu vidéo" de Google sera limité lors de son lancement le 19 novembre prochain.

La firme de Mountain View avait délivré une promesse claire : avec Stadia, il sera possible de jouer n'importe où, et sur n'importe quel écran. Mais plus le lancement est proche, plus les limites du projet se font connaître.

Dans un premier temps, Google a précisé que la manette ne sera utilisable en Bluetooth qu'avec un Chromecast Ultra. En d'autres termes, si vous ne jouez pas sur un téléviseur, elle devra être branchée pour jouer sur PC, smartphone et tablettes.

Ensuite, c'est le type de connexion qui sera limité. En effet, à son lancement, Stadia ne supportera pas la 4G, comme l'a affirmé Rick Osterloh, responsable des produits et services chez Google, lors du podcast Vergecast.

Cela signifie donc qu'il faudra impérativement jouer à domicile, les connexions Wi-Fi publiques n'étant sans doute pas assez rapides pour supporter les performances exigées par Stadia. Au fil des semaines (ou des mois ?), Google améliorera le service et à terme, la manette sera utilisable sans fil sur tous les écrans, et la connexion en 4G sera possible.

Mais pour tous ceux qui ont commandé le pack "Première Édition" et qui espéraient jouer partout, il faudra prendre son mal en patience.