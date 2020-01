Google Stadia : les joueurs abandonnent déjà le service

Lancé le 19 novembre 2019, Google Stadia semble décevoir les joueurs. Selon Forbes, près de 60% des utilisateurs auraient déserté la plateforme.

Avant l'arrivée cette année du projet Xcloud de Microsoft et des plateformes de cloud gaming de Amazon et Gameloft, Google Stadia semble essuyer les plâtres, avec son catalogue pas vraiment alléchant, et des promesses techniques bien loin de la réalité.

Forbes confirme cette impression, en publiant des statistiques pour le jeu Destiny 2, disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et offert sur Google Stadia dans l'offre "Pro".

Le 26 novembre, Destiny 2 a été joué par

494000 joueurs sur PC

454000 joueurs sur PS4

331000 joueurs sur Xbox One

194000 joueurs sur Stadia

Fin décembre 2019, le jeu a été joué par

437000 joueurs sur PC

435000 joueurs sur PS4

313000 joueurs sur Xbox One

8020 joueurs sur Stadia

Selon les chiffres de Forbes, le jeu connaît donc une baisse sur toutes les plateformes.

Mais sur Stadia, cette baisse atteint les 58,7 pour cent. En d'autres termes, plus de la moitié des joueurs auraient déserté l'offre de Cloud Gaming de Google.

Difficile de savoir si les autres jeux disponibles (Tomb Raider, Red Dead Redemption, Fifa 10, etc) sont également touchés ou si Destiny n'intéresse tout simplement plus les joueurs sur Stadia. Mais une chose est certaine : Google va devoir faire mieux pour convaincre les gamers. Notamment au niveau de son catalogue, qui à l'heure actuelle sent un peu le réchauffé.