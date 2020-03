Google Stadia : Les développeurs se posent des questions sur l’avenir du service

La plateforme de cloud gaming de Google peine toujours à convaincre. Et les joueurs ne sont pas les seuls à se poser des questions.

Selon Kotaku, les développeurs hésitent à proposer leurs jeux sur le service, tant Google semble terriblement radin par rapport à d’autres plateformes. Ce qui expliquerait que le catalogue de Stadia soit toujours aussi pauvre, avec des jeux déjà disponibles ailleurs depuis longtemps, ou avec des exclusivités temporaires et franchement peu intéressantes.

Selon un développeur indépendant, cité par un autre article publié par Business Insider, Google ne souhaite tout simplement pas débourser trop d’argent pour faire gonfler son catalogue : “Nous avons été approchés par l'équipe Stadia. Habituellement, avec ce genre de choses, ils arrivent avec une sorte d'offre incitative qui vous pousserait à aller vers eux. Mais chez Google cette offre est inexistante.”

De plus, certains craignent que Stadia ferme ses portes plus tôt que prévu, et rejoignent le fameux “cimetière Google”, qui compte pas moins de 166 produits “morts” depuis 2006. Rien qu’en 2019, Google a fermé ou stoppé 26 produits et services, dont Google Inbox, Google Hangouts ou le Chromecast Audio.

“Cette préoccupation - que Google puisse simplement abandonner Stadia à un moment donné et tuer le service, comme cela a été le cas avec de nombreux autres services au fil des ans - a été soulevée à plusieurs reprises, sans que cela soit demandé, par chaque personne à qui nous avons parlé pour les besoins de cet article”, explique le journaliste Ben Gilbert.

Google, qui a annoncé l’arrivée de plus de 120 nouveaux jeux pour 2020, lancera bientôt Stadia Base, une offre basique et sans abonnement, où les joueurs payeront pour chaque jeu qu’ils désirent. Reste à savoir si cette nouvelle offre, qui vient compliquer encore plus le service, sera suffisante pour attirer de nouveaux joueurs.