Google Stadia : le catalogue grossit, la plateforme s’offre des exclusivités

Ce 14 juillet, Google organisait un Stadia Connect, afin de dévoiler la suite du programme pour la plateforme de streaming de jeu vidéo. Plateforme qui, il faut bien le reconnaitre, ne rencontre pas le succès escompté.

Au rayon des nouveautés, Google a présenté les prochains jeux qui rejoindront le maigre catalogue proposé aux abonnés :

Sekiro : Shadows Die Twice (à l’automne 2020)

Hitman (en septembre 2020)

Hitman 2 (en septembre 2020)

Hello Neighbor (le 20 septembre 2020)

Dead by Daylight (en septembre 2020)

Hitman 3 (en janvier 2021)

Outriders (2021)

Parmi cette liste, deux titres seront proposés gratuitement aux abonnés Stadia Pro, à savoir Hitman et Hello Neighbor, soit un jeu datant de 2016 et un autre de 2017, respectivement.

Quant à Dead by Daylight, sa disponibilité sera accompagnée de deux fonctionnalités exclusives à Stadia :

Le Crowd Play, qui permet de tester le jeu d’un simple clic en regardant une diffusion live sur YouTube

Crowd Play, qui permet de tester le jeu d’un simple clic en regardant une diffusion live sur YouTube Le Crowd Choice, qui permet de voter et d’influencer une partie en cours de diffusion sur YouTube

Du côté des exclusivités, Stadia proposera temporairement Super Bomberman R Online, un Battle Royale dans l’univers de Bomberman; et Outcasters, un jeu développé par Spash Damage (on leur doit Gears Tactics) proposant des arènes multijoueurs jouable jusqu’à 8.

Enfin, Google annonce que trois studios développeront prochainement des exclusivités pour Stadia : Harmonix (on leur doit Rock Band); Supermassive Games (Epic Dawn, c’est eux) et Uppercut Games, un studio plus orienté vers les jeux mobiles.