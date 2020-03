Google Stadia : DOOM Eternal ne sera finalement pas proposé en 4K native

Stadia, le service de streaming de jeux vidéo de Google, continue, une fois encore, de décevoir.

Après avoir annoncé, lors de la keynote de présentation du service, l’arrivée d’un 4K native pour DOOM Eternal, Stadia ne tiendra finalement pas ses promesses.

Si le titre de id Software sera bien disponible sur la plateforme de Google (aux côtés des versions PC, PS4 et Xbox One), la qualité 4K sera quant à elle toute relative, car “upscalée” depuis la version 1080p. L’image sera donc “mise à l’échelle” de manière artificielle. Ce qui est loin d’être aussi qualitatif qu’une véritable image 4K native.

À vrai dire, toutes les versions du jeu sur consoles seront upscalées. Sur Xbox One X, la 4K sera atteinte sur base d’une version 1800p. La PS4 Pro se basera quant à elle sur une version 1440p. Enfin, la PS4 proposera une version Full HD 1080p tandis que la Xbox One et la Xbox One S upscaleront une source 900p.

Les 60 images par seconde et le High Dynamic Range seront bien de la partie sur Stadia, mais malgré tout, on est loin de l’annonce de mars 2019, quand Marty Stratton de chez id Software promettait de la vraie 4K sur la scène de Google. Surtout sur une plateforme qui, selon Google, est 78 % plus puissante que la Xbox One X…