Google Stadia : Deux nouveaux jeux s'ajoutent au catalogue en février

Soit un jeu sorti en novembre et en février 2019, respectivement. En janvier, la plateforme offrait deux autres jeux, Rise of the Tomb Raider : 20 Year Celebration et Thumper. Et depuis son lancement, les joueurs ont également pu profiter de Destiny 2 : The Collection, Farming Simulator 19 : Platinum Edition et Samurai Shodown.

À noter que Gylt, développé par Tequila Works, est à l'heure actuelle la seule exclusivité Stadia. Ce qui risque de ne pas être suffisant pour séduire les utilisateurs hésitant à s'inscrire.