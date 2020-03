Google Stadia : Découvrez les trois nouveaux jeux du mois d’avril

Serious Sam Collection, sorti en 2013 (Stadia fait rarement dans le frais) reprend trois jeux issus de la franchise : Serious Sam HD : The First Encounter, Serious Sam HD : The Second Encounter et Serious Sam 3 : BFE ainsi que ses extensions.

Spitlings quant à lui est un jeu d’arcade multijoueurs, qui devrait également arriver sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Enfin, Stacks on Stacks (On Stacks) est un jeu de construction qui sera également disponible sur Steam à son lancement, avant de débarquer sur PS4 et Switch.